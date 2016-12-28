28 декабря на Кубани снова снег

/Экстренная новость/

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 28 декабря.

По Краснодарскому краю: местами осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, утром и днем в отдельных пунктах сильные, местами налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4°, местами до -7°, днем -1…+4°.

На Черноморском побережье: осадки в виде мокрого снега, дождя, ночью и утром местами сильные, местами налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +2…+7°.

По городу Краснодару: утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер южный, юго- западный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +1…+3.

28 декабря в связи с отрицательными температурами воздуха на водных объектах края продолжится образование ледовых явлений. По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ»: в горах Б.Сочи в горах выше 500 м слабая лавинная опасность. На автодороге А-149 Адлер – Красная Поляна нелавиноопасно.

Источник: Пресс-служба МБУ УГОЧС город Новороссийск