В Краснодаре арестована вице-мэр Ольга Яковлева

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Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте на два месяца заместителя главы муниципального образования «Город Краснодар» Ольги Яковлевой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Госпожа Яковлева отвечает за работу правового управления, курирует вопросы муниципальной собственности и городских земель, а также финансового контроля.



В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю ситуацию не комментируют. По данным «Ъ», вменяемый госпоже Яковлевой эпизод относится к 2016 году. Ее обвиняют в том, что она согласовала сделку между МУП «Водоканал» и одной из краснодарских компаний об образовании товарищества для совместной реализации инвестиционного проекта. Вкладом «Водоканала» в товарищество было право аренды земли под резервуарной станцией в центре Краснодара, где инвестор намеревался строить многоярусную парковку, взяв на себя обязательство реконструировать объект водоснабжения. В дальнейшем предполагалось изменить разрешенный вид использования участка.

По версии следствия, Ольга Яковлева при согласовании сделки нарушила ряд норм. В частности, проект не прошел процедуру общественных слушаний, не были проведены торги, кроме того, по мнению СКР, форма товарищества для договора между МУП «Водоканал» и компанией-инвестором неприемлема.

В связи с возбужденным делом в мэрии Краснодара прошли обыски. Госпожа Яковлева была задержана, так как следствие сочло, что она может попытаться скрыть улики.



Источник: kommersant.ru