Срочная информация от Пенсионного фонда о выплате пенсий в 2017 году!

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В целях оптимизации сроков перечисления денежных средств на выплату пенсий и других выплат финансирование сумм пенсий и других выплат для зачисления в кредитные организации с 01.01.2017г. будет осуществляться во второй декаде месяца.

Порядок доставки пенсии через кредитные организации предусмотрен пунктом 23 Правил выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014г. № 885н.

Положениями Правил выплаты пенсий не закреплены конкретные даты перечисления сумм пенсий на счета, открытые в кредитных организациях.

Источник: Пресс-служба Пенсионного фонда России