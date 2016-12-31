Курс валют
60.66
63.81
/Экстренная новость/

С Новым годом!

Дорогие друзья, редакция сайта "Муниципальная новостная лента" искренне поздравляет всех с Новым 2017-м годом! 

Вот к концу подошел еще один год. Подводя итоги, хочется вспоминать только лучшее, только самые положительные моменты, а все неудачи или потери оставлять позади себя...

Сайт не стоит на месте, ежедневно появляются новые материалы, новые статьи и новости, освещающие происходящее в мире. Наша редакция всегда старательно относится к публикуемому материалу, чтобы Вы, наш дорогой читатель, знали только достоверную информацию. Спасибо вам за внимание к нашим статьям, за вопросы и уточнения, за новые предложения и даже критику. Спасибо, что вы были с нами в 2016-м году, и приглашаем в Новом 2017-м году вместе с нами встретить все важные события, узнать первыми все новости. Счастья, добра и только радостных новостей Вам в ленту! С Новым годом! 

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 18 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

С Новым годом!

В честь Магомеда Нурбагандова назовут улицу в Краснодаре

Пьяный водитель джипа протаранил троллейбус в Краснодаре

В Москве задержали пять авиарейсов в Краснодар и один в Сочи

В Краснодаре на улице Аверкиева сгорела иномарка