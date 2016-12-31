/Экстренная новость/

Дорогие друзья, редакция сайта "Муниципальная новостная лента" искренне поздравляет всех с Новым 2017-м годом!

Вот к концу подошел еще один год. Подводя итоги, хочется вспоминать только лучшее, только самые положительные моменты, а все неудачи или потери оставлять позади себя...

Сайт не стоит на месте, ежедневно появляются новые материалы, новые статьи и новости, освещающие происходящее в мире. Наша редакция всегда старательно относится к публикуемому материалу, чтобы Вы, наш дорогой читатель, знали только достоверную информацию. Спасибо вам за внимание к нашим статьям, за вопросы и уточнения, за новые предложения и даже критику. Спасибо, что вы были с нами в 2016-м году, и приглашаем в Новом 2017-м году вместе с нами встретить все важные события, узнать первыми все новости. Счастья, добра и только радостных новостей Вам в ленту! С Новым годом!