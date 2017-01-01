На Кубани продлили экстренное предупреждение по лавиноопасности

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В Краснодарском крае синоптики на 2 января спрогнозировали сход лавин в горах.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасность возможна в горной местности на высоте более 1 тыс. м на Кубани и более 1,5 тыс. м в Адыгее. Однако в районах Сочи опасных явлений не ожидают.

Экстренное предупреждение продлится до 18:00 2 января.

Будьте осторожными, находясь в горах на отдыхе!

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю