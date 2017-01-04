Курс валют
60.66
63.81
/Экстренная новость/

На Кубани по рукам «гуляют» фальшивые 5-тысячные купюры

Больше всего случаев сбыта фальшивок зарегистрировано в Новороссийске.

Полицейские города-героя просят жителей и гостей быть предельно внимательными.

На фальшивых купюрах, предупреждают стражи порядка, в ультрафиолетовом свете не светятся признаки защиты, отсутствует переливание цвета при изменении угла герба, расположенного в верхнем левом углу банкноты; водяной знак выполнен над печаткой и виден под любым углом.

В основном фальшивые 5-тысячные купюры пытаются «всучить» в супермаркетах  и на рынках,  там, где бывает много покупателей.  

В дни новогодних каникул, посещая такие места, следует обращать внимание на детали происходящего. И если у вас возникли сомнения в подлинности купюры, которая оказалась у вас в руках, не нужно пытаться ее вернуть - сразу же вызывайте полицию. 

Источник: livekuban.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Крыму в ДТП три человека погибли и семь пострадали

Имущество Цапков переписано на родственников министра Ткачева

На Кубани по рукам «гуляют» фальшивые 5-тысячные купюры

В Пятигорске двухлетний малыш сам гулял по городу, пока мама отмечала Новый год

В Геленджике двое подростков на мопеде попали в ДТП, один погиб