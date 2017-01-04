На Кубани по рукам «гуляют» фальшивые 5-тысячные купюры

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Больше всего случаев сбыта фальшивок зарегистрировано в Новороссийске.

Полицейские города-героя просят жителей и гостей быть предельно внимательными.

На фальшивых купюрах, предупреждают стражи порядка, в ультрафиолетовом свете не светятся признаки защиты, отсутствует переливание цвета при изменении угла герба, расположенного в верхнем левом углу банкноты; водяной знак выполнен над печаткой и виден под любым углом.

В основном фальшивые 5-тысячные купюры пытаются «всучить» в супермаркетах и на рынках, там, где бывает много покупателей.

В дни новогодних каникул, посещая такие места, следует обращать внимание на детали происходящего. И если у вас возникли сомнения в подлинности купюры, которая оказалась у вас в руках, не нужно пытаться ее вернуть - сразу же вызывайте полицию.

Источник: livekuban.ru