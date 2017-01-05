МЧС сделало экстренное предупреждение о лавиноопасности в Краснодарском крае в ближайшие сутки

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Жителям Краснодарского края настоятельно рекомендуют отложить походы в горы в связи с опасностью схода лавин.

Как сообщает "Российский Диалог" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, лавиноопасно будет на высоте более 1,5 тыс. метров.

Наиболее сложная ситуация будет в горах Республики Адыгея выше 2 тыс. метров.

Экстренное предупреждение распространяется на сутки - до вечера завтрашнего дня.

"В период с 18:00 5 января до 18:00 6 января 2017 года в горах Краснодарского края (кроме горных районов Сочи) выше 1500 метров и в горах Республики Адыгея выше 2000 метров лавиноопасно", — информирует ведомство.

Кроме того, МЧС просит жителей региона проявлять бдительность.

В Крыму объявлено о повышенной лавиноопасности. Синоптики советуют воздержаться от походов в горы.

Ранее "Российский Диалог" публиковал кадры из Сочи, где бушует непогода: закрыт аэропорт, мощный ветер рушит деревья, в горах лавиноопасно.