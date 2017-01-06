В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение

/Экстренная новость/

По информации Управления ГО и ЧС г. Новороссийска по состоянию на 06 января 2017 года ветер юго-восточный, южный 12-17 м/с, временами дождь, температура около 11-13 0С.

До конца суток 6 января ожидается усиление юго-восточного, южного ветра, порывы 20-25 м/с, в отдельных пунктах до 28 м/с.

Автодорога через перевал Волчьи ворота открыта, в связи с ремонтом моста в с. Верхнебаканский движение всех видов транспорта ограничено, организовано реверсивное движение, возможна задержка в движении до 40 минут. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: Пресс-служба "Безопасный город"