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/Экстренная новость/

В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение

По информации Управления ГО и ЧС г. Новороссийска по состоянию на 06 января 2017 года ветер юго-восточный, южный 12-17 м/с, временами дождь, температура около 11-13 0С. 

До конца суток 6 января ожидается усиление юго-восточного, южного ветра, порывы 20-25 м/с, в отдельных пунктах до 28 м/с.

Автодорога через перевал Волчьи ворота открыта, в связи с ремонтом моста в с. Верхнебаканский движение всех видов транспорта ограничено, организовано реверсивное движение, возможна задержка в движении до 40 минут. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: Пресс-служба "Безопасный город"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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