Первое видео из Мурманской области, где лавина накрыла туристов: спасатели откапывают из сугробов тела жертв

/Экстренная новость/

В воскресенье, 22 января 2017 года в Хибинах сошла лавина. Сообщается, что в нее попала группа из 11 туристов, которая не зарегистрировалась у спасателей. По предварительной информации, три человека оказались под снегом.

Тело одного туриста нашли у места схода лавины. Второго пострадавшего из завала извлекли спасатели, и сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, передает "Российский Диалог".

Как отметили в региональном МЧС, два человека погибли, одного удалось спасти.

В ведомстве добавили, что спасательные работы прекращены.

В Сети появилось видео операции спасателей по поиску жертв.

На кадрах видно, как спасатели разметили участки схода снега и места, где могут находиться вещи пострадавших. В частности, практически откопан один из снегоходов, на которых двигались туристы.

Группа из 11 человек попала под лавину, направляясь из профилактория "Тирвас" в сторону Кировска. Следственный комитет начал проверку по факту травмирования одного и гибели двух туристов в Мурманской области.

Отметим, руководство гостиницы предупреждало путешественников об опасности схода лавины.

Ранее "Российский Диалог" сообщал, что в Сети опубликованы видео с места схода лавины в Италии. Снегом накрыло местный отель. По предварительной информации, в результате инцидента погибли несколько десятков человек.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/94107_1485119195