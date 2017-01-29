Волейболистки краснодарского «Динамо» бойкотируют матч ЧР в Казани

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Волейболистки «Динамо» (Краснодар) 29 января бойкотировали матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо».

Таким образом волейболистки решили привлечь внимание к финансовым проблемам клуба — зарплату им не платят с начала сезона. Краснодарской команде засчитали техническое поражение 3:0 (25:0, 25:0, 25:0).

Персонал и игроки «Динамо» не получают зарплату в течение семи месяцев. Женская команда заявила, что рассматривает возможность отказа от участия в Лиге чемпионов и в чемпионате России. Центральный блокирующий «бело-голубых» Леонид Кузнецов сказал, что и в мужской команде сложилась плачевная ситуация. Волейболисты 28 января бойкотировали матч 17-го тура Суперлиги с «Енисеем», чтобы привлечь внимание к финансовым проблемам клуба.

Волейболистки краснодарского «Динамо» попросили о помощи у секретаря Совета безопасности РФ и председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева. Он заявил, что сомневается в эффективности работы руководства ВК «Динамо».

Источник: yuga.ru