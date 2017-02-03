Недельный прогноз от ГО и ЧС

/Экстренная новость/

На 3-4 февраля:

по Краснодарскому краю: 03.02 - в отдельных пунктах слабые осадки, 04.02 - в большинстве районов осадки преимущественно в виде дождя. В ночные и утренние часы местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер 03.02 юго-западный, западный 3-8 м/с, 04.02 южный, юго-западный 5-10 м/с местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 03.02 -1...-6°, 04.02 +1...-4° местами 03 и 04.02 в северных и восточных половинах до -8...-10°; днем 03.02 0...+5°, 04.02 +2...+7° местами 03 и 04.02 в южной половине до +8...+10°.

На Черноморском побережье: ночью 03 и 04.02 +2...+7°; днем 03.02 +3...+8°, 04.02 +6...+11°.

Ориентировочный прогноз погоды по данным ТЦМП ЧС на период с 5 по 8 февраля 2017г.:

На 5-6 февраля:

по Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, в горах мокрого снега, снега, местами сильные. В горах местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, днём +3…+8°.

На Черноморском побережье: ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днём +6…+11°.

На 7-8 февраля:

по Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные. 8 февраля местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 7 февраля 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, 8 февраля 7-12 м/с, местами порывы 14-19 м/с. Температура воздуха ночью 7 февраля +1…+6°, 8 февраля 0…-5°; днем 7 февраля +1…+6°, 8 февраля 0…-5°.

На Черноморском побережье: ветер юго-восточный, южный с переходом на северо-восточный 7 февраля 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, 8 февраля 9-14 м/с местами порывы 20-25 м/с, в районе Новороссийска до 28 м/с, температура воздуха ночью 7 февраля +2…+7°, по югу до +10°, 8 февраля -1…+4, днем 7 февраля +6…+11°, 8 февраля -4…+1°, по югу до +5°.