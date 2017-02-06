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Кубань вошла в число слабоустойчивых регионов

Рейтинг устойчивости в январе 2017 года составлен фондом «Петербургская политика» с учетом положительных и негативных событий в регионах. Оценка устойчивости дается в баллах от 1 до 10.

По итогам месяца Кубань сдала свои позиции в рейтинге, потеряв 0,2 балла и переместившись из группы регионов с пониженной устойчивостью в группу со слабой.

Только 4,9 балла Краснодарский край, по мнению составителей рейтинга, набрал из-за преобладания негативных событий над позитивными.

Позитивных событий за месяц было всего три: отсрочка введения социальной нормы по электроэнергии, запуск на маршрут электропоезда  «Ласточка» и высокие места кубанских городов в рейтингах качества жизни.

Негатива произошло в три раза больше. В числе 10 негативных эпизодов – допрос замгубернатора Юрия Гриценко в связи с  хищением из краевого бюджета 200 млн рублей, предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи, голодовка обманутых дольщиков ЖК «Анит» перед зданием краевой администрации, шестимесячная задержка зарплаты игрокам краснодарского волейбольного клуба «Динамо» с последующим бойкотом командами матчей чемпионата России, вспышка птичьего гриппа в четырех районах края и другие.

Источник: kuban.mk.ru

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Категория: Новости / Экстренная новость

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