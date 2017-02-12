В Сочи может повыситься плата за коммунальные услуги

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Управляющие компании считают действующий тариф на общедомовые нужды недостаточным для покрытия расходов.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов провел встречу с представителями управляющих компаний, в ходе которой крайне негативно отозвался об их действиях во время сильного снегопада, прошедшего на курорте в конце января. В мэрию поступают десятки жалоб на коммунальщиков еще и по причине грязных дворов и подъездов.

«Два дня сотрудники городских и районных администраций не выходили с улиц, чистили тротуары, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность. А где были управляющие компании в это время? В основном отсиживались, надеялись, что кто-то придет и за них почистит», — выразил свое недовольство мэр.

Но тот факт, что управляющие компании неудовлетворительно справляются со своей работой, не помешал градоначальнику прислушаться к их просьбе об увеличении тарифа на общедомовые нужды.

Размер данного тарифа, установленного в 2012 году, устанавливается краем, и в этом году он был оставлен без изменений. Коммунальщики считают действующие тарифы устаревшими.

«В связи с тем, что эти нормативы РЭКом не были рассчитаны до их введения, разрешили использовать предыдущие. Эти нормативы были рассчитаны в 2012 году и не учитывали многих факторов, которые с 2012 по 2016 уже были сделаны. Не везде стояли домофоны», — отметил заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук.

По мнению коммунальщиков, на действующие сейчас тарифы необходимо наложить мораторий, в противном случае все они станут банкротами. Например, расход на электроэнергию в доме, оборудованном лифтом, ежемесячно составляет 27 тысяч рублей, а норматив предусматривает только две тысячи. А потому разницу управляющие компании будут вынуждены брать из средств, собранных жильцами дома, что повлечет потери с обеих сторон. Единственным выходом коммунальщики видят увеличение размера тарифа, за тем и обратились к властям.

Мэр Сочи решил пойти навстречу управляющим компаниям, поставив перед ними практически «невыполнимое» условие: убраться на придомовых территориях. На это им была дана одна неделя. Как только уборка будет проведена, письмо от коммунальщиков в адрес губернатора, которое, к слову уже написано, будет отправлено, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник: http://sochi-informburo.ru/