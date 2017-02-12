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/Экстренная новость/

В упавшем на Алтае вертолете мог находиться бывший вице-премьер республики

Экскурсионный вертолет перестал выходить на связь около восьми часов вечера. В это же время в экстренные службы поступила информация от очевидцев о падении воздушного судна в водоем в Турочакском районе, в урочище Кокши.

Бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных мог находиться на борту вертолета Robinson R-66, рухнувшего в воскресенье вечером в районе Телецкого озера.

О судьбе пассажиров и пилота пока ничего неизвестно. По предварительной информации, перед крушением вертолет приземлялся на кордоне Кокши. По словам свидетелей, вертолет упал в воду в километре от берега. Озеро в этом месте не замерзает. Из-за темноты вертолеты пока не могут вылететь к предполагаемому месту падения, активная фаза поисков начнется с рассветом.




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Категория: Новости / Экстренная новость

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