Осторожно, сильный ветер на Кубани!

/Экстренная новость/

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Краснодарском крае ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега, на Черноморском побережье с дождем, а также налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500м, гололед, ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, с порывами до 17-22 м/с, на Азовском побережье до 19-24 м/с, в юго-восточных предгорных, горных районах до 23-28 м/с.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности!



При сильном ветре:

- если поступило сообщение об усилении ветра, необходимо принимать личные меры самозащиты. Лучше всего переждать сильный ветер дома;

- плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами;

- подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов, взять фонарик, керосиновую лампу, свечу, походную плитку, приемник на батарейках;

- убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение;

- погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны. Оставить включенными радиоприемники и телевизоры, по ним может поступить новая важная информация;

- если во время сильного ветра вы оказались на улице, нужно находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров;

- при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям;

- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу;

- в городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.



Особое внимание специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендуют уделить безопасности детей:

- не оставляйте детей без присмотра;

- желательно, в дни, когда бушует ветер, не отправлять детей в школу или детский сад;

- не выходить без особой необходимости на улицу.



Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует:

- при налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб;

- закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях;

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб;

- прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.



Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«01» - единый номер пожарных и спасателей;

«101» - единый номер пожарных и спасателей

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю