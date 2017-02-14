В Новороссийске обесточили часть улицы Видова. Может это снег виноват?

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По сообщению местных жителей в Новороссийске обесточено несколько многоэтажек. Электричество отсутствует в домах по улице Видова. От улицы Тобольской до улицы Луначарского.

Кстати, сильный снегопад посетил к вечеру Кубань. В Новороссийске снег с дождем. Очень сыро. И скользко на дорогах.

Такая погода сопровождается обычно налипанием на провода, что может привести с обрывам. МЧС края предупреждает об осторожности при движении по улицам и трассам.

В случае обрыва линий электропередач, ни в коем случае не подходите сами близко к проводам. И немедленно сообщите в службу 112.

Берегите себя.