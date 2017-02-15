Кубаньэнерго восстановило энергоснабжение большей части потребителей пострадавших от непогоды

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Аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» продолжают оперативно устранять нарушения электроснабжения, которые возникли в ночь на 15 февраля по причине непогоды в отдельных населенных пунктах Краснодарского края и республики Адыгея. К утру, энергоснабжение большей части потребителей, пострадавших от погодной стихии, восстановлено.

Всего в восстановительных работах в зоне ответственности Кубаньэнерго компании задействованы около 80 человек в составе 30 бригад, а также 32 единицы техники, в том числе специальной. Персонал полностью подготовлен к работе в сложных метеоусловиях и оснащен необходимыми средствами и материалами.

В связи с сильными осадками на территории некоторых районов Краснодарского края и Республики Адыгея (сильный снег, местами с дождем, ветер) весь персонал ПАО «Кубаньэнерго» продолжает работать в особом режиме.

Больше всего погода затронула центральную и восточную часть края, отдельные районы Адыгеи, где из-за непогоды были зафиксированы нарушения в работе распределительной сети некоторых сельских населенных пунктов.

Энергетики запитывают по резервным схемам, не допуская длительного перерыва в энергоснабжении.

Особое внимание уделяется обеспечению надёжного энергоснабжения социально значимых объектов. Используются резервные источники электроснабжения.

Ситуацию контролирует оперативный штаб Кубаньэнерго. Налажено взаимодействие с метеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, смежными электросетевыми компаниями, администрациями края и муниципальными образованиями.

Организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи.

Для информирования населения работает многоканальная «горячая линия» Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Кроме того, энергетики предупреждают, после прохождения сильных осадков в виде снега, налипания мокрого снега возможно повреждение проводов ВЛ. Чтобы не попасть под напряжение, необходимо помнить: смертельно опасно приближаться к деревьям, лежащим на проводах (так как они могут оставаться под напряжением), провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли («гусиным шагом»). Недопустимо забираться на деревья, вблизи от которых проходят провода. Не допускайте нарушения охранных зон ВЛ.