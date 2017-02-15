Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в «Музыкальном микрорайоне» Краснодара

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Мэру города Евгению Первышову губернатор поручил организовать размещение жителей на время ликвидации последствий происшествия.

Напомним, сегодня около 18.00 в Краснодарское ПСГ поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме по ул. Прокофьева. Возгорание произошло в мансардном этаже 6-ти этажного строения. Площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. метров. Всего на тушение пожара привлечено 123 человека, 44 ед. техники, из них от МЧС 73 человека, 28 ед. техники.

– Люди сейчас попали в беду. Необходимо создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены на ночь или более длительное время в комфортных условиях, чтобы никто не остался на улице, на холоде, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По информации администрации города Краснодара, дом относится к категории самостроев, был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда.







Источник: Пресс-служба администрация Краснодарского края