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/Экстренная новость/

Белорусы жгут файеры и требуют отставки Лукашенко на многотысячном "марше рассерженных"

Вечером в пятницу жители Минска вышли на многотысячный марш с требованием отмены введенного властями декрета о тунеядстве, однако сама акция протеста постепенно начала превращаться в беспорядки, а ее участники выкрикивают оскорбительные заряды в адрес президента Александра Лукашенко с требованием подать в отставку.

Как утверждают белорусские СМИ, на акцию протеста вышли около восьми тысяч человек. Митингующие прошлись маршем по центру города, начав жечь файеры и выкрикивать националистические лозунги, сообщает "Российский Диалог".

Пройдясь маршем по центру Минска, колонна протестующих прибыла к зданию Министерства по налогам и сборам. Активисты выражают свое недовольство введенного белорусскими властям налога на безработицу, требуя его отмены. Собравшиеся у здания ведомства протестующие также выкрикивали антипрезидентские лозунги, требуя сложения полномочий от президента Александра Лукашенко, называя его "усатым дармоедом". Сама акция протеста не была согласована с властями страны, а многотысячная колонна и организаторы мероприятия пока не собираются расходиться. Протестующие стучат в барабаны и поют песни, ставшие символами украинского "майдана" в 2013-14 годах.

Источник: https://www.rusdialog.ru/news/97134_1487349146

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Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 73 Комментариев: 2
  1. Сергей956 17.02.2017 21:24 Ответить
    Сейчас Лукашенко на законном основании соберёт участников шествия и отправит их поправлять бюджет страны за бесплатно. И ведь будет прав, чтобы дебилы не устраимали "минский майдан".
  2. Два бусла 17.02.2017 19:55 Ответить
    Афтар в какой помойке ты вычитал про 8 000? Тут.бай насчитал 1500 ПОЛТОРЫ. Т.е. в реале было человек 500.
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Белорусы жгут файеры и требуют отставки Лукашенко на многотысячном "марше рассерженных"