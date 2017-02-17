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/Экстренная новость/

В юго-восточных предгорьях Краснодарского края до - 23°

По информации «КЦГМС» филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: утром и днем в северных районах в отдельных пунктах небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-11° мороза, в северных и восточных районах местами 13-18° мороза, в юго-восточных предгорьях до 23° мороза; днем -3...+2°, по югу до 6° тепла.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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В юго-восточных предгорьях Краснодарского края до - 23°

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