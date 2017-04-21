Курс валют
56.42
60.61
/Экстренная новость/

На приемную УФСБ в Хабаровске совершено вооруженное нападение

Как уточнили в ФСБ телеканалу "Звезда", в результате атаки погибли один сотрудник ведомства и один посетитель. Нападавший был ликвидирован.

Нападение произошло около 17 часов по местному времени. «В приемную управления вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», –уточнили в ФСБ.

 «Погибли сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен», – добавили в ведомстве.

 Другие подробности не уточняются.

По данным «АмурПРЕСС», в центре города вооруженными людьми перекрыты улицы Волочаевская (там расположено здание краевого УФСБ) и Шеронова. «Военные, вооруженные автоматами, и полиция не пропускают людей. В эти два квартала прибыли машины скорой помощи. Представители полиции не комментируют ситуацию», — передает корреспондент агентства.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 103 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке

МРК «Ливень» поразил морскую мишень залпом крылатых ракет

В Балтийской военно-морской базе флота будут действовать два новых походных православных храма

Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш в рамках планового дальнего похода

В Армении начались лётные учения истребительной и армейской авиации ЮВО