На приемную УФСБ в Хабаровске совершено вооруженное нападение

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Как уточнили в ФСБ телеканалу "Звезда", в результате атаки погибли один сотрудник ведомства и один посетитель. Нападавший был ликвидирован.

Нападение произошло около 17 часов по местному времени. «В приемную управления вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», –уточнили в ФСБ.

«Погибли сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей – граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен», – добавили в ведомстве.

Другие подробности не уточняются.

По данным «АмурПРЕСС», в центре города вооруженными людьми перекрыты улицы Волочаевская (там расположено здание краевого УФСБ) и Шеронова. «Военные, вооруженные автоматами, и полиция не пропускают людей. В эти два квартала прибыли машины скорой помощи. Представители полиции не комментируют ситуацию», — передает корреспондент агентства.