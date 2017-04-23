/Экстренная новость/

В связи с неблагоприятными природными условиями на территории города Новороссийска специалисты ПАО «Кубаньэнерго» работают в повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков 23-24 апреля ожидаются ливни с грозой и градом, а также усиление ветра до 23 метров в секунду.

Энергетиками предпринят ряд превентивных мер по обеспечению надежной и безаварийной работы электросетевых объектов в условиях неблагоприятных стихийных явлений. В полной готовности находится аварийный персонал и спецтехника. Ведется постоянный мониторинг погодных условий. В случае возникновения технологических нарушений аварийно-восстановительные бригады Юго-Западного филиала Кубаньэнерго готовы оперативно выехать на место для ликвидации технарушений на объектах электроэнергетики.

Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов.

Для информирования населения в случае возникновения технологических нарушений работает многоканальная «горячая линия» Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).