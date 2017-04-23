Ле Пен лидирует на выборах президента после подсчета 60% голосов

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Во Франции начались массовые беспорядки. Центр Парижа наполняют люди с факелами и лозунгами против победителя первого тура. Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

После подсчета 22,6 миллионов бюллетеней (около 60%) Ле Пен набирает 23,54%. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 22,82%, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,69%. Четвертый — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 18,47%.

Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.

"Вы привели меня во второй тур, и я выражаю вам, мои избиратели-патриоты, свою самую глубокую благодарность. Первый этап, который должен привести к Елисейскому дворцу, пройден", — сказала Ле Пен, выступая перед своими соратниками в штабе избирательной кампании в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале.

В центре Парижа после объявления первых результатов первого тура президентских выборов начался марш протеста. Движение транспорта у площади Бастилии полностью перекрыто. Полиция применяет дымовые шашки. Напряжение нарастает.

В субботу здесь уже прошли подобные выступления: в акции приняли участие свыше двух тысяч человек, полиция разогнала манифестантов при помощи слезоточивого газа.

Источник: https://ria.ru/