Полиция Москвы убедительно просит граждан не участвовать в акциях 29 апреля
Уважаемые москвичи и гости столицы!
ГУ МВД России по г. Москве убедительно просит вас 29 апреля 2017 года воздержаться от участия в несогласованном публичном мероприятии на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка.
Инициаторам акции было предложено альтернативное место для ее проведения. Несмотря на это, организаторы продолжают настаивать на проведении мероприятия на заявленном месте и призывать граждан к участию в нем.
ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка.
Вместе с тем, столичная полиция и власти г. Москвы официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создаёт угрозу вашей личной безопасности.
Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности граждан возлагается законом в том числе и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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