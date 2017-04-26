Какие улицы перекроют в Новороссийске 1 мая

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На официальном сайте администарции Новороссийска опубликовано постановление "

Об организации движения транспорта в городе Новороссийске в местах проведения массовых мероприятий в праздничные дни 1 и 9 мая 2017 года ". Гогласно постановлению движение всех видов транспорта будет перекрыто:

1.1.1. По ул. Анапское шоссе, на участке от ул. Московской до Кутузовского кольца, с 7:00 часов до 12:00 часов.

1.1.2. По ул. Магистральной, на участке от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Мира, с 7:00 часов до 12:00 часов.

1.1.3. По ул. Магистральная, на участке от ул. Мира до ул. Кутузовская, с 7:00 часов до 12:00 часов.

1.1.4. По ул. Кутузовской, на участке от ул. Видова до Кутузовского кольца, с 7:00 часов до 12:00 часов.

1.1.5. По ул. Сипягина, на участке от ул. Чайковского до ул. Кутузовской, с 7:00 часов до 12:00 часов.

1.1.6. По ул. Свободы от ул. Коммунистической до ул. Советов, с 7:00 часов до 14:00 часов.

1.1.7. По ул. Советов (четная и нечетная) стороны, на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года, с 7:00 часов до 14:00 часов.

1.1.8. По ул. Новороссийской Республики от ул. Коммунистической до ул. Советов, с 7:00 часов до 14:00 часов.

1.1.9. По ул. Леднева на участке от ул. Советов до ул. Мира, с 7:00 часов до 14:00 часов.

1.1.10. По ул. Свободы от ул. Мира до ул Советов, с 7:00 до 14:00 часов.

1.1.11. По ул. Свободы от ул. Коммунистической до ул. Советов, с 7:00 часов до 14:00 часов.

1.1.12. По ул. Мира на участке от ул. Магистральная до ул. Портовая, с 7:00 часов до 14:00 часов.

Запрещено движение всех видов транспорта по ул. Мира, на участке от ул. Магистральной до ул. Революции 1905 года, 1 мая 2017 года с 7:00 часов до 14:00 часов.