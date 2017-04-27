Моряки затонувшего корабля Черноморского флота "Лиман" спасены

/Экстренная новость/

Береговая охрана Турции эвакуировала на свои катера всех российских моряков с корабля Черноморского флота "Лиман" после столкновения судов в Черном море. Сообщает "Российская Газета"

Информацию о гибели корабля и эвакуации экипажа, подтвердили и в Минобороны России.

ЧП произошло в четверг около полудня. "Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7", принадлежность которого сейчас устанавливается, и повредил правый борт ниже ватерлинии. "Экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна", — говорится в релизе военного ведомства.