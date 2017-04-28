1 и 9 мая в Новороссийске перекроют несколько улиц

/Экстренная новость/

В первый день мая с 7:00 до 12:00 часов движение перекроют по: ул. Анапское шоссе на участке от ул. Московской до Кутузовского кольца; ул. Магистральной от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Мира и от ул. Мира до ул. Кутузовской; ул. Кутузовской от ул. Видова до Кутузовского кольца; ул. Сипягина от ул. Чайковского до ул. Кутузовской.

В этот же день, 1 мая, с 7:00 до 14:00 часов нельзя будет проехать по: ул. Свободы от ул. Коммунистической до ул. Советов и от ул. Мира до ул. Советов; ул. Советов (четная и нечетная) стороны от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года; ул. Новороссийской Республики от ул. Коммунистической до ул. Советов; ул. Леднева на участке от ул. Советов до ул. Мира; ул. Мира на участке от ул. Магистральной до ул. Портовой.

1 мая на улице Леднёва (от Мира до Советов) будут организованы парковочные места для стоянки автотранспорта.

Для проведения репетиции парада 5 мая и 7 мая 2017 года с 21:00 до 24:00 часов движение всех видов транспорта перекроют по ул. Советов (четная и нечетная) стороны на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года.

С 20:00 часов 8 мая до 14:00 часов 9 мая 2017 года закроют движение всех видов транспорта по ул. Чайковского от ул. Советов до ул. Сипягина.

В 9 мая с 7:00 до 12:00 часов будет перекрыто движение всех видов транспорта (за исключением общественного) по: ул. Анапское шоссе на участке от ул. Тобольской до ул. Московской; ул. Магистральной на участке от ул. Сакко и Ванцетти до Кутузовского кольца; ул. Кутузовской на участке от ул. Видова до Кутузовского кольца; ул. Сипягина на участке от ул. Чайковского до ул. Кутузовской. Запретят движение по ул. Мира на участке от ул. Магистральной до ул. Революции 1905 года. С 12:00 до 24:00 часов перекроют движение всех видов транспорта по ул. Мира на участке от ул. Революции 1905 года до ул. Свободы.

В этот же день, 9 мая, с 7:00 часов до 14:00 часов перекроют движение по: ул. Советов на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года; ул. Свободы от ул. Коммунистической до ул. Советов; ул. Новороссийской Республики от ул. Коммунистической до ул. Советов.

9 мая с 7:00 до 12:00 часов по ул. Леднева организуют парковочные места для стоянки военной техники.

Просим обратить внимание жителей и гостей города на изменения в движении общественного транспорта, а водителей - на временные знаки дорожного движения на перечисленных улицах, которые установят в праздничные дни.