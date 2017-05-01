Синяговский: Примите самые теплые поздравления с 1 мая – Днем Весны и Труда!

/Экстренная новость/

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия Вам и Вашим близким, мирного неба над головой и праздничного настроения!



С уважением,

Депутат

Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский.