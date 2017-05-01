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/Экстренная новость/

Синяговский: Примите самые теплые поздравления с 1 мая – Днем Весны и Труда!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия Вам и Вашим близким, мирного неба над головой и праздничного настроения!

 
С уважением,

Депутат

Государственной Думы ФС РФ Владимир Синяговский. 

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Категория: Новости / Экстренная новость

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