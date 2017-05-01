Посольство России в Тайланде сообщает о 24 пострадавших гражданах России на рейсе Москва-Банкок

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1 мая, самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU270 по маршруту Москва – Бангкок, на подлете к бангкокскому аэропорту «Суваннапум» попал в воздушную яму. По уточненным данным в результате пострадало 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданых Таиланда. Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности. Сообщают в Посольстве РФ в королевстве Тайланд.

Сегодня, 1 мая, самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU270 по маршруту Москва – Бангкок, на подлете к бангкокскому аэропорту «Суваннапум» попал в воздушную яму. По уточненным данным в результате пострадало 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданых Таиланда. Причиной травм стало то, что часть пассажиров не была пристегнута ремнями безопасности.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести – в основном переломы и ушибы. Некоторым требуется операция. Сейчас в больнице остаются 15 россиян.

Сотрудники Консульского отдела Посольства с утра находятся в больнице, общаются с лечащими врачами, оказывают консультационную помощь пострадавшим.

Посольством открыта горячая линия связи, по которой можно получить обновленную информацию об инциденте: +66 90 403-3645.

Список россиян, находящихся в больнице «Самитивет Сринакарин»:

Пидгайный Андрей 1949 г.р.

Чермашенцев Юрий 1973 г.р.

Довгая Виктория 2016 г.р.

Лавровская Ирина 1967 г.р.

Лавровская Арина 1991 г.р.

Гущенко Татьяна 1966 г.р.

Крюковская Ольга 1956 г.р.

Рожнова Яна 1988 г.р.

Чиж Вера 1948 г.р.

Чебан Ольга 1989 г.р.

Халфина Гульназ 1976 г.р.

Кафтан Регина 1988 г.р.

Сабанцева Марина 1990 г.р.

Аведисьян Татьяна 1982 г.р.

Сидельникова Марина 1987 г.р.

