В окрестностях Сочи спасатели ведут поиск пропавшего в лесу мужчины

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Спасатели ЮРПСО ведут поиск пропавшего в лесу мужчины

В поход он отправился вместе со своим другом. Во время спуска с горы Сахарная, 60-летний сочинец сбился с тропы, товарищ самостоятельно найти его не смог, поэтому он позвонил знакомой, которой объяснил сложившуюся ситуацию. Женщина сразу же обратилась за помощью в МЧС.

Сотрудники ЮРПСО МЧС России обследовали предполагаемый район нахождения туриста. Сегодня утром с базы спасотряда выехала дополнительная группа спасателей в составе 10 человек. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России