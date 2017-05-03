Частичное прекращение подачи воды в станицу Тамань

/Экстренная новость/

В связи с устранением повреждения на разводящих водопроводных сетях филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» по адресу ст. Тамань Темрюкского района ул. Энгельса – ул. Первомайская на время ремонтных работ с 06.00 часов 3 мая 2017 года прекращена подача воды потребителям южной части ст. Тамань: ул. Гоголя, ул. Пролетарская, ул. Энгельса, ул. Декабристов, ул. Володарского, ул. Заозерная, ул. Приозерная, ул. Строителей, ул. К.Либкнехта, ул. Возрождения, ул. Калинина, ул. Лебедева.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ООО «Югводоканал»