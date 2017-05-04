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В связи с проведением репетиции парада, в Новороссийске перекроют движение
Вечером 5 и 7 мая в Новороссийске пройдет репетиция военного парада. В связи с проведением репетиции будет перекрыто движение всех видов транспорта в центральной части Новороссийска.
5 мая с 21:00 часов до 24:00 часов по улице Советов на участке от улицы Кутузовской до улицы Революции 1905 года.
7 мая с 21:00 часов до 24:00 часов по улице Советов на участке от улицы Кутузовской до улицы Революции 1905 года.
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