МЧС по Краснодарскому краю предупреждает о ливне и шквалистом ветре

/Экстренная новость/

В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 5 мая местами в южной половине и центральных районах Краснодарского края ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с.

Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.

В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«01» - единый номер пожарных и спасателей;

«101» - единый номер пожарных и спасателей

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю