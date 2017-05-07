В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение

/Экстренная новость/

По данным ГМБ Новороссийск объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 07 мая, в ближайшие 3-6 часов с сохранением до конца суток, и в ближайшие сутки 08-09 мая, местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с

По Краснодарскому краю: ночью в большинстве районов, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный с градом. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, при прояснении местами до 6-9°; днем 17-22°, местами до 25°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью 10-15°, днем 17-22°.