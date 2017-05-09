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"Бессмертный полк" собрал под свои знамёна более миллиона человек

Сегодня в России и еще 20 странах мира свыше миллиона человек всех национальностей и вероисповеданий вышли на акцию «Бессмертный полк».

 

В Москве под «знамена» полка встали порядка 750 тысяч человек. Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика принял участие в шествии «Бессмертного полка». Михаил Турецкий пришел на "Бессмертный полк" с портретом своего деда.

В Грозном шествие возглавил Рамзан Кадыров. В Казани к шествию присоединились более 120 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы вышло более 500 тысяч. В Новороссийске личный состав «Бессмертного полка» составил 52 тысячи.

Марши прошли по улица Берлина, Токио, Тель-Авива и других городов. В Луганской и Донецкой народных республиках тысячи человек вышли с портретами отцов, дедов и сегодняшних защитников Донбасса. Глава ДНР Александр Захарченко нес портрет героя ДНР Арсения Павлова (Моторола).

Наша редакция, весь день собирает фотографии от участников акции. Огромное спасибо всем, кто шел сегодня в полковом строю. Фотографии из Славянска-на-Кубани, Евпатории, Ростова, Грозного, Новороссийска, Краснодара и других городов  смотрите в галерее. 

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Категория: Новости / Экстренная новость

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