Туристы пропавшие в горах Сочи вышли на связь

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По сообщениею пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России,

Пропавшие в горах в районе Сочи туристы среди которых есть дети (Московская группа) вышли на связь со спасательным отрядом и сообщили, что погодные условия благоприятные и они будут выходить с маршрута самостоятельно.

Напомним. Сегодня ночью (10 мая) в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что группа туристов находится на Черкесском перевале (у подножья г. Фишт) и не может самостоятельно выбраться к Бабук-Аулу.