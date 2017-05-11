МЧС предупреждает о подъеме уровня воды в реке Лаба

/Экстренная новость/

По данным Ростовского ГМЦ, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 11 мая на реке Лаба г. Лабинск Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасной отметки.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности!

В случае сильных грозовых дождей, града, подъема уровней рек остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений, линий электропередач, деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«01» - единый номер пожарных и спасателей;

«101» - единый номер пожарных и спасателей