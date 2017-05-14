Жители Новороссийска считают, что причиной гибели еще одного дельфина стала нефть

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Сразу несколько краевых СМИ сообщили о обнаруженном в Новороссийске труппе дельфина покрытого нефтепродуктами.

Фотография покрытого чем то черным труппа морского млекопитающего обошла все издания.

Стоит напомнить, что за последнее время на пляжах Ноовроссийска обнаружили порядка 70 труппов. Одного дельфина застрелили. В причинах смерти еще 69 животных разбирается прокуратура.

Фото bloknot-krasnodar