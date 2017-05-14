Курс валют
57.16
62.09
/Экстренная новость/

Жители Новороссийска считают, что причиной гибели еще одного дельфина стала нефть

Сразу несколько краевых СМИ сообщили о обнаруженном в Новороссийске труппе дельфина покрытого нефтепродуктами.  

Фотография покрытого чем то черным труппа морского млекопитающего обошла все издания. 

Стоит напомнить, что за последнее время на пляжах Ноовроссийска обнаружили порядка 70 труппов.  Одного дельфина застрелили. В причинах смерти еще 69 животных разбирается прокуратура. 

Фото bloknot-krasnodar

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 119 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Жители Новороссийска считают, что причиной гибели еще одного дельфина стала нефть

Владельцу нового символа Евровидения грозит 5 лет тюрьмы

У РПЦ свой взгляд на первый день войны

Видео полуобнаженного карагандинского прокурора всколыхнуло соцсети

В Анапе из незаконного оборота изъято 320 литров алкоголя