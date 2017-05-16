В Волгограде из-за взрыва обрушился подъезд жилого дома

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В результате взрыва, предположительно газа, полностью обрушился подъезд четырехэтажного дома.

По информации СМИ и социальных сетей уже обнаружено трое погибших, около пяти человек получили ранения.

По словам очевидцев, весь день на улице возле дома ощущался запах газа. Взрыв произошёл около 13:00 в доме №60 по проспекту Университетский в Советском районе Волгограда вскоре после приезда аварийной службы.

В настоящий момент проводятся спасательные работы, под завалами остаются люди.