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В Волгограде из-за взрыва обрушился подъезд жилого дома
В результате взрыва, предположительно газа, полностью обрушился подъезд четырехэтажного дома.
По информации СМИ и социальных сетей уже обнаружено трое погибших, около пяти человек получили ранения.
По словам очевидцев, весь день на улице возле дома ощущался запах газа. Взрыв произошёл около 13:00 в доме №60 по проспекту Университетский в Советском районе Волгограда вскоре после приезда аварийной службы.
В настоящий момент проводятся спасательные работы, под завалами остаются люди.
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