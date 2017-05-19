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22.05.2017
В Новороссийске несколько улиц отключат от газа в связи с техническим обслуживанием сетей
Информация для жителей города от МБУ «Безопасный город» о проведении технического обслуживания инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования на период с 22.05.2017 г. по 25.05.2017 г.
22.05.2017
Ул. Анапское шоссе д.54 корп.2,3,4,5,6,7,8,9, д.56 корп.14,15
23.05.2017
Ул. Мысхакское шоссе 14
Ул. Пушкинская 2
Ул. Советов д.68, 74
24.05.2017
Ул. Щелевая д.15, 4/12
Ул. Элеваторная 13
25.05.2017
Ул. Энгельса д.69, 63
Категория: Новости / Экстренная новость