В Новороссийске несколько улиц отключат от газа в связи с техническим обслуживанием сетей

/Экстренная новость/

Информация для жителей города от МБУ «Безопасный город» о проведении технического обслуживания инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования на период с 22.05.2017 г. по 25.05.2017 г.

22.05.2017

Ул. Анапское шоссе д.54 корп.2,3,4,5,6,7,8,9, д.56 корп.14,15

23.05.2017

Ул. Мысхакское шоссе 14

Ул. Пушкинская 2

Ул. Советов д.68, 74

24.05.2017

Ул. Щелевая д.15, 4/12

Ул. Элеваторная 13

25.05.2017

Ул. Энгельса д.69, 63