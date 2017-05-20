В Новороссийске перекроют движение транспорта во время ралли

/Экстренная новость/

III этап открытого Кубка города Новороссийска по Ралли-Спринту-Про-2017 “Малая земля» пройдёт 21 мая 2017 года в Южном районе Новороссийска.

Для обеспечения мер безопасности в воскресенье с 8-00 до 18-00 часов будет перекрыто движение всех видов транспорта по пр. Ленина (от памятника «Самолёт» до ул. Молодёжной).

Организаторы мероприятия приносят свои извинения жителям Южного района города за временные неудобства и приглашают всех на мероприятие.