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/Экстренная новость/

В Новороссийске перекроют движение транспорта во время ралли

III этап открытого Кубка города Новороссийска по Ралли-Спринту-Про-2017 “Малая земля» пройдёт 21 мая 2017 года в Южном районе Новороссийска.

Для обеспечения мер безопасности в воскресенье с 8-00 до 18-00 часов будет перекрыто движение всех видов транспорта по пр. Ленина (от памятника «Самолёт» до ул. Молодёжной).

Организаторы мероприятия приносят свои извинения жителям Южного района города за временные неудобства и приглашают всех на мероприятие.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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