Курс валют
56.50
63.17
/Экстренная новость/

Новороссийск ожидает сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистым усилением ветра

По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: ближайшие 3 часа, сохранением до конца суток 23 мая, а также ночью и утром 24-25 мая местами преимущественно в южной половине края ожидаются:

сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. На реках Черноморского побережья ожидается резкий подъем уровня воды.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Игорь Кондратьев кандидат в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края

Последние новости

Работают вопреки запретам

В Краснодаре прошло заседание Президентского совета по развитию физической культуры и спорта.

Город-герой Новороссийск потерял еще одного защитника

Новороссийск ожидает сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистым усилением ветра

аталья Потанина требует отсудить у миллиардера 849,2 млрд рублей

Хостел Новороссийск