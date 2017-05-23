Новороссийск ожидает сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистым усилением ветра

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По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: ближайшие 3 часа, сохранением до конца суток 23 мая, а также ночью и утром 24-25 мая местами преимущественно в южной половине края ожидаются:

сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. На реках Черноморского побережья ожидается резкий подъем уровня воды.