Пожарные предотвратили катастрофу под Красноярском, отстояв от пожаров химические объекты

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Пожарно-спасательные подразделения предотвратили техногенную катастрофу в Красноярском крае, отстояв от пожаров химически опасные объекты. Так, в Лесосибирске огонь перешёл на один химически опасный и четыре взрывоопасных объекта. Только на одном из этих предприятий находилось 20 тонн дизельного топлива и семь вагонов с серной кислотой, общая масса которой составляет 65 тонн. Силы пожарно-спасательных подразделений были брошены на защиту этих объектов, чтобы предотвратить тяжкие последствия.

Благодаря своевременно предпринятым действиям пожарно-спасательных подразделений распространение огня по данным предприятиям было не допущено. Удалось предотвратить как взрывы и выбросы химически опасных веществ, так и дальнейшее распространение пожара. Если бы ситуация была упущена, последствия могли бы быть катастрофическими. Техногенная катастрофа была бы неминуемой, площадь пожаров увеличилась бы за секунды в разы. Огнеборцам пришлось действовать в условиях, связанных с риском для жизни, чтобы предотвратить трагедию и со своей задачей они справились. Кроме того, от многочисленных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области пожарным также удалось отстоять более 5000 домов.

По поручению Президента РФ глава МЧС России Владимир Пучков с оперативной группой чрезвычайного ведомства прибыл в Красноярский край, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим.

Из красноярского аэропорта министр отправился в наиболее пострадавшие от огня районы, в том числе город Канск.

Источник: МЧС