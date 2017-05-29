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/Экстренная новость/

МЧС предупреждает о дожде и паводке!

На территории Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Адыгея 29 мая 2017 года ожидаются сильный дождь, высокие уровни воды (дождевой паводок). Сообщает МЧС РФ.

По данным центра «Антистихия» и «Росгидромет» на территории Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Адыгея во вторник  ожидаются сильный дождь, высокие уровни воды (дождевой паводок), в связи с чем, существует вероятность нарушения работы энергетики, связи, ЖКХ, нарушение жизнеобеспечения населения, нарушение работы транспорта, подтопление пониженных участков, населенных пунктов, нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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