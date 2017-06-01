В Краснодаре разыскивают подозреваемого в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней

/Экстренная новость/

В Краснодаре разыскивается молодой человек, подозреваемый в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю принимаются меры по установлению личности и розыску молодого человека, подозреваемого в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, совершенных днем 31 мая 2017 года в районе домовладения, расположенного по проспекту Чекистов, 26.

Приметы разыскиваемого лица: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см., полного телосложения, волосы темные, короткие. В момент совершения преступления был одет в футболку синего цвета, синие джинсы. При себе имел черную сумку с ремешком.

В настоящее время следствие располагает видеозаписью с изображением лица, причастного к совершению указанного преступления.

В связи с этим следствие обращается ко всем, кому известна личность указанного мужчины, либо известно место его нахождения, сообщить об этом по телефонам 8(962) 870-17-71 либо 02.