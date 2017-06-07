МЧС Краснодарского края предупреждает о дожде и граде

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки с 1800 7 июня 2017 г. до 1800 8 июня 2017 г.:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, вечером и ночью в отдельных пунктах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°, местами в предгорьях +10…+15°, днем +25…+30°, местами до +32°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°, днем +22…+27°, по югу до +29°.

По г.Краснодару: вечером кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19°, днем +28…+30°.