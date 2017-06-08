В Киеве на территории посольства США произошел взрыв

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В Шевченковском районе Киева, на улице Сикорского, 4, в четверг, 8 июня, в 00:05 на территории посольства США произошел взрыв. Об этом говорится в сообщении Киевской полиции.

"На данный момент на месте работают правоохранители, территорию охраняет Нацгвардию, территорию огородили, но люди могут спокойно подойти", - сообщил корреспондент "112 Украина".

В полиции столицы сообщили, что инцидент квалифицирован как террористический акт. В результате взрыва никто не пострадал. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции.

"При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал", - отметили в полиции.