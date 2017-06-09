Почта России сообщает о режиме работы в праздничный день 12 июня

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День России, 12 июня 2017 года, для отделений почтовой связи Кубани и Адыгеи объявлен выходным. В этот день обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.

В воскресенье, 11 июня, все почтовые отделения в Краснодарском крае и Республике Адыгея будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

13 июня отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.