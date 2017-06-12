В Новороссийске и Геленджике рабочая неделя начнется с отключения воды

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В связи с плановыми работами работами по вводу в работу магистрального водовода подача воды в Новороссийск и Геленджик будет снижена на 20%.

С 08:00 часов 13 июня до 08:00 часов 14 июня будет снижена подача воды на 20% абонентам МУП «Водоканал город Новороссийск» и МУП МО город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство».

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.