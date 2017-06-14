Полиция Кубани предупреждает о волне фальшивок

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Кубанские полицейские предупреждают, что в последнее время увеличилось количество совершенных сбытов поддельных тысячных купюр

С наступлением летнего сезона на курорты Кубани прибывает большое количество гостей. Помимо отдыхающих пляжи Азово-Черноморского побережья привлекают злоумышленников, которые пользуясь беспечностью отдыхающих, совершают различного рода преступления.

С целью профилактики преступлений и правонарушений в Краснодарском крае проводится информационно-профилактическая акция «Курорт 2017. Кубань-территория безопасности». В рамках акции сотрудники полиции реализуют комплекс мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых на отдыхе.

Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями кубанской полиции отмечают, что с наступлением курортного сезона в обороте увеличивается количество фальшивых денежных купюр.

Только с начала этого года на территории Краснодарского края проведено 9 задержаний сбытчиков поддельных денежных знаков, в результате задержано 11 фальшивомонетчиков, трое из которых уже осуждены.

К двум с половиной годам лишения свободы приговорен судом 29-летний житель Ставропольского края, которого оперативники ОЭБ и ПК краснодарской полиции задержали с поличным при совершении очередного сбыта фальшивок в краевой столице. Злоумышленник приобретал незначительный товар в магазинах и на рынках, расплачиваясь при этом пятитысячными поддельными купюрами. Всего на его счету 19 фактов фальшивомонетничества на территории города Краснодара, Славянского и Красноармейского районов.

В настоящее время следственными подразделениями края расследуется 7 уголовных дел о фальшивомонетничестве, по которым установлено 10 фальшивомонетчиков, совершивших 32 факта сбыта поддельных денежных знаков.

Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в полицию.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации кубанские полицейские рекомендуют соблюдать следующие правила:

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;

- при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

- если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.

Помимо соблюдения мер безопасности при обращении с деньгами, необходимо знать основные отличительные признаки поддельных купюр:

- поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

- выбитые компостером цифры 1000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

- цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

По данным статистики в этом году увеличилось количество совершенных сбытов поддельных тысячных купюр. Как показывает практика, преступники осведомлены о том, что граждане при получении купюр достоинством 1000 рублей не проверяют их на подлинность и сбывают поддельные денежные знаки на рынках и в магазинах розничной торговли.

Сотрудники полиции при обращении с деньгами рекомендуют обращать внимание на тысячные купюры с серийными номерами АМ 24024**, ЬН 37028**, ТЛ 57022**, ОП 91025** (последние две цифры меняются).

При обнаружении купюр, вызывающих сомнение в подлинности, необходимо незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02 (112 для мобильных), а также запомнить приметы лица, сбывшего банкноту, марку и номер автомобиля на котором он передвигался. Ни в коем случае не нужно пытаться сбыть фальшивую купюру третьим лицам во избежание ответственности за этот поступок.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю